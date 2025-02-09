Стефен Карри установил новый рекорд для разыгрывающих защитников
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36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», Стефен Карри установил рекорд для разыгрывающих защитников североамериканской лиги, сообщило издание State Muse.
Четырёхкратный чемпион лиги Карри минувшей ночью стал самым результативным среди разыгрывающих защитников, кто набрал больше всего очков без штрафных бросков. На счету Карри за всю карьеру в НБА 24 622 очка, из которых 20 763 он набрал с игры, не вставая на линию штрафных. Это является наивысшим количеством очков среди разыгрывающих.
Минувшей ночью «Уорриорз» обыграли «Чикаго Буллз» со счётом 132:111.
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
111 : 132
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Уайт - 27, Бузелис - 16, Смит - 15, Гидди - 11, Вучевич - 10, Досунму - 10, Уильямс - 8, Терри - 7, Хаертер - 4, Филлипс - 3, Картер, Коллинс, Хортон-Такер, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Батлер - 25, Пост - 18, Подзиемски - 16, Хилд - 14, Сантос - 7, Грин - 6, Муди - 4, Пэйтон II - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Rowe - 2, Спенсер
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