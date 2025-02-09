Стефен Карри установил новый рекорд для разыгрывающих защитников

36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», Стефен Карри установил рекорд для разыгрывающих защитников североамериканской лиги, сообщило издание State Muse.

Четырёхкратный чемпион лиги Карри минувшей ночью стал самым результативным среди разыгрывающих защитников, кто набрал больше всего очков без штрафных бросков. На счету Карри за всю карьеру в НБА 24 622 очка, из которых 20 763 он набрал с игры, не вставая на линию штрафных. Это является наивысшим количеством очков среди разыгрывающих.

Минувшей ночью «Уорриорз» обыграли «Чикаго Буллз» со счётом 132:111.