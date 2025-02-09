«Локомотив-Кубань» победил «Астану» в выездном матче Единой лиги
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В Астане (Казахстан) завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный БК «Астана» и «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Встреча завершилась победой гостей со счётом 99:70.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
70 : 99
Локомотив-Кубань
Краснодар
Астана: Мотовилов, Мурзагалиев, Щербак, Десятников, Походяев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин, Абашидзе
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Гудумак, Темиров, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Андерсон, Емченко, Шеянов
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Уэйли, набравший 18 очков, а также сделавший четыре подбора и два перехвата. В составе «Астаны» отличился Данила Походяев, который набрал 14 очков, а также сделал два подбора.
В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде 12 февраля против «Пармы». «Астана» также на выезде сыграет 13 февраля против московского ЦСКА.
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