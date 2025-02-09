«Локомотив-Кубань» победил «Астану» в выездном матче Единой лиги

В Астане (Казахстан) завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный БК «Астана» и «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Встреча завершилась победой гостей со счётом 99:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Уэйли, набравший 18 очков, а также сделавший четыре подбора и два перехвата. В составе «Астаны» отличился Данила Походяев, который набрал 14 очков, а также сделал два подбора.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде 12 февраля против «Пармы». «Астана» также на выезде сыграет 13 февраля против московского ЦСКА.