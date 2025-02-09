Джимми Батлер признался, что изменил фамилию на джерси в память о погибшем отце

35-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда, Джимми Батлер заявил, что посвящает остаток своей карьеры погибшему отцу, изменив для этого свою фамилию на джерси.

В матче с «Чикаго Буллз» (132:111) Батлер дебютировал в составе «Уорриорз» и на спине Джимми, помимо 10-го номера, присутствовала надпись «Батлер III», смысл которой Батлер объяснил после встречи. Джимми объяснил, что эта надпись присутствует из-за его отца, который скончался в 2024 году, и теперь каждый матч Батлер будет играть в этом джерси.