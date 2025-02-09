Джимми Батлер признался, что изменил фамилию на джерси в память о погибшем отце
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35-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда, Джимми Батлер заявил, что посвящает остаток своей карьеры погибшему отцу, изменив для этого свою фамилию на джерси.
В матче с «Чикаго Буллз» (132:111) Батлер дебютировал в составе «Уорриорз» и на спине Джимми, помимо 10-го номера, присутствовала надпись «Батлер III», смысл которой Батлер объяснил после встречи. Джимми объяснил, что эта надпись присутствует из-за его отца, который скончался в 2024 году, и теперь каждый матч Батлер будет играть в этом джерси.
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
111 : 132
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Уайт - 27, Бузелис - 16, Смит - 15, Гидди - 11, Вучевич - 10, Досунму - 10, Уильямс - 8, Терри - 7, Хаертер - 4, Филлипс - 3, Картер, Коллинс, Хортон-Такер, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Батлер - 25, Пост - 18, Подзиемски - 16, Хилд - 14, Сантос - 7, Грин - 6, Муди - 4, Пэйтон II - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Rowe - 2, Спенсер
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