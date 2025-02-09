Грин — об отказе Дюранта играть за «Уорриорз»: не беспокоюсь о парнях, которых здесь нет

34-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», прокомментировал информацию об отказе бывшего игрока клуба из Сан-Франциско Кевина Дюранта возвращаться в состав «Уорриорз».

«Это никак не повлияло на мою жизнь. С чего бы это? Я не беспокоюсь о парнях, которых здесь нет», — приводит слова Грина издание Total Pro Sports.

Минувшей ночью «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл команду «Чикаго Буллз» со счётом 132:111. На счету Дрэймонда Грина шесть очков, четыре подбора, семь передач, два блок-шота, три перехвата и четыре потери.