Грин — об отказе Дюранта играть за «Уорриорз»: не беспокоюсь о парнях, которых здесь нет
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34-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», прокомментировал информацию об отказе бывшего игрока клуба из Сан-Франциско Кевина Дюранта возвращаться в состав «Уорриорз».
«Это никак не повлияло на мою жизнь. С чего бы это? Я не беспокоюсь о парнях, которых здесь нет», — приводит слова Грина издание Total Pro Sports.
Минувшей ночью «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл команду «Чикаго Буллз» со счётом 132:111. На счету Дрэймонда Грина шесть очков, четыре подбора, семь передач, два блок-шота, три перехвата и четыре потери.
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
111 : 132
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Уайт - 27, Бузелис - 16, Смит - 15, Гидди - 11, Вучевич - 10, Досунму - 10, Уильямс - 8, Терри - 7, Хаертер - 4, Филлипс - 3, Картер, Коллинс, Хортон-Такер, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Батлер - 25, Пост - 18, Подзиемски - 16, Хилд - 14, Сантос - 7, Грин - 6, Муди - 4, Пэйтон II - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Rowe - 2, Спенсер
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