Леброн Джеймс появился на матче «Лейкерс» в толстовке «Ливерпуля»

40-летний звёздный американский баскетболист, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, посетил матч «озёрников» в толстовке клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», акционером которого является Леброн. Фотографию в социальных сетях выложила пресс-служба английского клуба.

Леброн в толстовке «Ливерпуля» Фото: Harry How/Getty Images

Минувшей ночью команда из Лос-Анджелеса встречалась с «Индианой Пэйсерс» и одержала победу со счётом 124:117.

Леброн участия в матче не принял, а главным лицом встречи стал защитник «озёрников» Остин Ривз, который обновил свой личный рекорд результативности — 45 очков.