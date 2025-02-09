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Леброн Джеймс появился на матче «Лейкерс» в толстовке «Ливерпуля»

Леброн Джеймс появился на матче «Лейкерс» в толстовке «Ливерпуля»
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40-летний звёздный американский баскетболист, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, посетил матч «озёрников» в толстовке клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», акционером которого является Леброн. Фотографию в социальных сетях выложила пресс-служба английского клуба.

Леброн в толстовке «Ливерпуля»

Леброн в толстовке «Ливерпуля»

Фото: Harry How/Getty Images

Минувшей ночью команда из Лос-Анджелеса встречалась с «Индианой Пэйсерс» и одержала победу со счётом 124:117.

НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 117
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 45, Хатимура - 24, Винсент - 12, Гудвин - 10, Хэйс - 9, Джемисон - 8, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Колоко, Вуд
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Халибёртон - 19, Матурин - 16, Топпин - 14, Брайант - 13, Макконнелл - 12, Шиппард - 10, Несмит - 6, Нембард - 2, Уокер - 2, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон

Леброн участия в матче не принял, а главным лицом встречи стал защитник «озёрников» Остин Ривз, который обновил свой личный рекорд результативности — 45 очков.

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