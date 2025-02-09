«Всё подстроено!» Отца суперзвезды НБА удалили во время матча

Бывший баскетболист Ти Морант, являющийся отцом звезды команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, был удалён с трибун во время матча «Мемфиса» с «Оклахома-Сити Тандер» (112:125).

«Всё подстроено!» — выкрикнул Ти Морант в момент, когда его уводили с трибун в четвёртой четверти.

«Морант был удалён за неоднократные и откровенно неуважительные высказывания о честности судейской бригады», — написал главный арбитр встречи Джош Тивен в протоколе после встречи. А позже в интервью ESPN Тивен признался, что был в курсе того, что болельщик, которого он попросил вывести, является отцом Джа Моранта.

Тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт заявил, что ни он, ни его подопечные не просили удалять отца Моранта.