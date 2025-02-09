«Всё подстроено!» Отца суперзвезды НБА удалили во время матча
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Бывший баскетболист Ти Морант, являющийся отцом звезды команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, был удалён с трибун во время матча «Мемфиса» с «Оклахома-Сити Тандер» (112:125).
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 125
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 20, Джексон - 19, Альдама - 18, Морант - 16, Джексон - 11, Уильямс Мл. - 7, Пиппен Мл. - 6, Иди - 5, Кларк - 5, Кеннард - 3, Уэллс - 2, Пуллин, Кавамура, Хафф, Кончар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Уиггинс - 26, Уильямс - 25, Карузо - 14, Хартенштайн - 12, Уильямс - 6, Уильямс - 5, Джо - 3, Джонс - 2, Флаглер, Карлсон, Дука
«Всё подстроено!» — выкрикнул Ти Морант в момент, когда его уводили с трибун в четвёртой четверти.
«Морант был удалён за неоднократные и откровенно неуважительные высказывания о честности судейской бригады», — написал главный арбитр встречи Джош Тивен в протоколе после встречи. А позже в интервью ESPN Тивен признался, что был в курсе того, что болельщик, которого он попросил вывести, является отцом Джа Моранта.
Тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт заявил, что ни он, ни его подопечные не просили удалять отца Моранта.
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