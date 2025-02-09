Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Всё подстроено!» Отца суперзвезды НБА удалили во время матча

«Всё подстроено!» Отца суперзвезды НБА удалили во время матча
Комментарии

Бывший баскетболист Ти Морант, являющийся отцом звезды команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, был удалён с трибун во время матча «Мемфиса» с «Оклахома-Сити Тандер» (112:125).

НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 125
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 20, Джексон - 19, Альдама - 18, Морант - 16, Джексон - 11, Уильямс Мл. - 7, Пиппен Мл. - 6, Иди - 5, Кларк - 5, Кеннард - 3, Уэллс - 2, Пуллин, Кавамура, Хафф, Кончар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Уиггинс - 26, Уильямс - 25, Карузо - 14, Хартенштайн - 12, Уильямс - 6, Уильямс - 5, Джо - 3, Джонс - 2, Флаглер, Карлсон, Дука

«Всё подстроено!» — выкрикнул Ти Морант в момент, когда его уводили с трибун в четвёртой четверти.

«Морант был удалён за неоднократные и откровенно неуважительные высказывания о честности судейской бригады», — написал главный арбитр встречи Джош Тивен в протоколе после встречи. А позже в интервью ESPN Тивен признался, что был в курсе того, что болельщик, которого он попросил вывести, является отцом Джа Моранта.

Тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт заявил, что ни он, ни его подопечные не просили удалять отца Моранта.

Материалы по теме
Фото
Леброн Джеймс появился на матче «Лейкерс» в толстовке «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android