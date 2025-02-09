Джа Морант прокомментировал удаление своего отца с трибун во время матча НБА
Поделиться
25-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Мемфис Гриззлиз» на позиции разыгрывающего защитника, Джа Морант прокомментировал удаление своего отца Ти Моранта с трибун во время матча с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (112:125).
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 125
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 20, Джексон - 19, Альдама - 18, Морант - 16, Джексон - 11, Уильямс Мл. - 7, Пиппен Мл. - 6, Иди - 5, Кларк - 5, Кеннард - 3, Уэллс - 2, Пуллин, Кавамура, Хафф, Кончар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Уиггинс - 26, Уильямс - 25, Карузо - 14, Хартенштайн - 12, Уильямс - 6, Уильямс - 5, Джо - 3, Джонс - 2, Флаглер, Карлсон, Дука
«Вероятно, его выгнали, чтобы я не был удалён. Думаю, это связано с недовольством судейскими решениями. Я вроде как догадался о том, что к этому приведёт, потому что один из судей начал злиться, когда я задал ему вопрос по одному из эпизодов, и он не захотел разговаривать со мной», — приводит слова Моранта-младшего ESPN.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2025
-
15:39
-
15:20
-
15:07
-
14:58
-
14:28
-
13:59
-
13:42
-
13:39
-
12:59
-
12:13
-
11:45
-
11:26
-
10:50
-
10:23
-
10:10
-
09:58
-
09:33
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:16
-
08:26
-
08:24
-
07:22
-
07:15
-
07:10
-
06:56
-
05:46
-
03:00
-
01:40
-
00:24
- 8 февраля 2025
-
23:37
-
23:04
-
22:04
-
21:46