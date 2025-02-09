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Джа Морант прокомментировал удаление своего отца с трибун во время матча НБА

Джа Морант прокомментировал удаление своего отца с трибун во время матча НБА
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25-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Мемфис Гриззлиз» на позиции разыгрывающего защитника, Джа Морант прокомментировал удаление своего отца Ти Моранта с трибун во время матча с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (112:125).

НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 125
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 20, Джексон - 19, Альдама - 18, Морант - 16, Джексон - 11, Уильямс Мл. - 7, Пиппен Мл. - 6, Иди - 5, Кларк - 5, Кеннард - 3, Уэллс - 2, Пуллин, Кавамура, Хафф, Кончар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Уиггинс - 26, Уильямс - 25, Карузо - 14, Хартенштайн - 12, Уильямс - 6, Уильямс - 5, Джо - 3, Джонс - 2, Флаглер, Карлсон, Дука

«Вероятно, его выгнали, чтобы я не был удалён. Думаю, это связано с недовольством судейскими решениями. Я вроде как догадался о том, что к этому приведёт, потому что один из судей начал злиться, когда я задал ему вопрос по одному из эпизодов, и он не захотел разговаривать со мной», — приводит слова Моранта-младшего ESPN.

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