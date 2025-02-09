Джа Морант прокомментировал удаление своего отца с трибун во время матча НБА

25-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Мемфис Гриззлиз» на позиции разыгрывающего защитника, Джа Морант прокомментировал удаление своего отца Ти Моранта с трибун во время матча с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (112:125).

«Вероятно, его выгнали, чтобы я не был удалён. Думаю, это связано с недовольством судейскими решениями. Я вроде как догадался о том, что к этому приведёт, потому что один из судей начал злиться, когда я задал ему вопрос по одному из эпизодов, и он не захотел разговаривать со мной», — приводит слова Моранта-младшего ESPN.