Ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» прокомментировал победу над «Астаной»
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Ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» Роман Семернинов дал комментарий по поводу выездной победы своей команды над БК «Астана» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги, где краснодарцы победили со счётом 99:70 (27:24, 28:14, 19:15, 25:17).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
70 : 99
Локомотив-Кубань
Краснодар
Астана: Походяев - 14, Мотовилов - 13, Мурзагалиев - 9, Десятников - 9, Смит - 9, Щербак - 7, Айткали - 5, Исаенко - 2, Абашидзе - 2, Майдекин
Локомотив-Кубань: Уэйли - 18, Миллер - 14, Темиров - 14, Кливленд - 13, Шеянов - 10, Елатонцев - 8, Андерсон - 7, Емченко - 5, Узинский - 4, Квитковских - 4, Гудумак - 2
«Довольны результатом, есть над чем работать. Мы дали возможность подобрать на нашем щите 16 подборов. Наибольшая проблема на концентрации, результат хороший – 30 очков разница. Ребята сражались. «Астане» благодарность за то, что дали нам бой и дали нам проснуться. Всех соперников нужно уважать, но прежде нужно бороться с собой!» — приводит слова Семернинова пресс-служба Единой лиги.
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