Ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» прокомментировал победу над «Астаной»

Ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» Роман Семернинов дал комментарий по поводу выездной победы своей команды над БК «Астана» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги, где краснодарцы победили со счётом 99:70 (27:24, 28:14, 19:15, 25:17).

«Довольны результатом, есть над чем работать. Мы дали возможность подобрать на нашем щите 16 подборов. Наибольшая проблема на концентрации, результат хороший – 30 очков разница. Ребята сражались. «Астане» благодарность за то, что дали нам бой и дали нам проснуться. Всех соперников нужно уважать, но прежде нужно бороться с собой!» — приводит слова Семернинова пресс-служба Единой лиги.