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Глеб Плотников прокомментировал разгромное домашнее поражение от «Локомотива-Кубань»

Глеб Плотников прокомментировал разгромное домашнее поражение от «Локомотива-Кубань»
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Исполняющий обязанности главного тренера баскетбольного клуба «Астаны» Глеб Плотников дал комментарий после разгромного домашнего поражения от краснодарской команды «Локомотив-Кубань» в рамках Единой лиги. По итогам матча краснодарцы победили со счётом 99:70 (27:24, 28:14, 19:15, 25:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
70 : 99
Локомотив-Кубань
Краснодар
Астана: Походяев - 14, Мотовилов - 13, Мурзагалиев - 9, Десятников - 9, Смит - 9, Щербак - 7, Айткали - 5, Исаенко - 2, Абашидзе - 2, Майдекин
Локомотив-Кубань: Уэйли - 18, Миллер - 14, Темиров - 14, Кливленд - 13, Шеянов - 10, Елатонцев - 8, Андерсон - 7, Емченко - 5, Узинский - 4, Квитковских - 4, Гудумак - 2

«Абсолютно не справились в защите, игровой план не был выполнен. «Локомотив-Кубань» – самая бегущая команда, что они нам и продемонстрировали. По нападению доволен, несмотря на разницу в счёте. Ребята неплохо двигали мяч, на что указывает 21 передача, взяли подборы – на 3 больше на их щите, 17 потерь – также много», — приводит слова Плотникова пресс-служба Единой лиги.

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