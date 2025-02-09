Глеб Плотников прокомментировал разгромное домашнее поражение от «Локомотива-Кубань»

Исполняющий обязанности главного тренера баскетбольного клуба «Астаны» Глеб Плотников дал комментарий после разгромного домашнего поражения от краснодарской команды «Локомотив-Кубань» в рамках Единой лиги. По итогам матча краснодарцы победили со счётом 99:70 (27:24, 28:14, 19:15, 25:17).

«Абсолютно не справились в защите, игровой план не был выполнен. «Локомотив-Кубань» – самая бегущая команда, что они нам и продемонстрировали. По нападению доволен, несмотря на разницу в счёте. Ребята неплохо двигали мяч, на что указывает 21 передача, взяли подборы – на 3 больше на их щите, 17 потерь – также много», — приводит слова Плотникова пресс-служба Единой лиги.