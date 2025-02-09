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Сразу две команды были заинтересованы в обмене Брэдли Била до дедлайна — Уиндхорст

Сразу две команды были заинтересованы в обмене Брэдли Била до дедлайна — Уиндхорст
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Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» и «Атланта Хоукс» были заинтересованы в обмене защитника «Финикс Санз» Брэдли Била, сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Из всех команд, которые интересовались у «Финикса» по поводу возможного обмена, источники сообщили, что только «Вашингтон Уизардс» и «Атланта Хоукс» были готовы рассмотреть возможность приобретения Била, если он откажется от своего права о запрете обмена, чтобы перейти туда.

«Финикс» неделями цеплялся за эту надежду, надеясь, что если они смогут каким-то образом улучшить свой пакет, чтобы стимулировать эти команды к участию, а другие сделки, над которыми работали «Уизардс» и «Хоукс», провалились бы, то, возможно, им бы удалось провернуть эту сделку», — приводит слова Уиндхорста издание ESPN.

Напомним, Бил был выбран под третьим номером на драфте НБА 2012 года командой «Вашингтон Уизардс» и выступал за неё до 2022 года, позже перейдя в «Санз».

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