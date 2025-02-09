МБА-МАИ победила «Уралмаш» в матче Единой лиги

Сегодня, 9 февраля, в Екатеринбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Уралмаш» и московская МБА-МАИ. Встреча закончилась победой гостей со счётом 71:65.

Самым результативным игроком матча в составе «Уралмаша» стал Октавиус Эллис, набравший 17 очков, а также сделавший четыре подбора и два перехвата. В составе МБА-МАИ отличился Максим Барашков, который набрал 17 очков, а также сделал три подбора.

В следующем туре «Уралмаш» сыграет на выезде 12 февраля против «Самары». МБА-МАИ также на выезде встретится 12 февраля с «Пари Нижний Новгород».