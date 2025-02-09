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МБА-МАИ победила «Уралмаш» в матче Единой лиги

МБА-МАИ победила «Уралмаш» в матче Единой лиги
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Сегодня, 9 февраля, в Екатеринбурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Уралмаш» и московская МБА-МАИ. Встреча закончилась победой гостей со счётом 71:65.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
65 : 71
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Пынько
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Шейко, Личутин, Коновалов, Сорокин, Савченко, Певнев

Самым результативным игроком матча в составе «Уралмаша» стал Октавиус Эллис, набравший 17 очков, а также сделавший четыре подбора и два перехвата. В составе МБА-МАИ отличился Максим Барашков, который набрал 17 очков, а также сделал три подбора.

В следующем туре «Уралмаш» сыграет на выезде 12 февраля против «Самары». МБА-МАИ также на выезде встретится 12 февраля с «Пари Нижний Новгород».

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