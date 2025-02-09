Фанаты «Далласа» вновь принесли гроб к арене команды под лозунг «Верните Луку Дончича!»

Фанаты клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» вновь принесли к арене команды «Американ Эйрлайнс-центр» гроб с эмблемами коллектива и выкрикивали лозунг «Верните Луку Дончича!» Это уже не первая акция поклонников с гробом.

Группа недовольных фанатов собралась 8 февраля перед статуей Дирка Новицки за несколько часов до игры с «Хьюстон Рокетс».

2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Дончич. Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда – Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.