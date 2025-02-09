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Пари Нижний Новгород — ЦСКА, результат матча 9 февраля 2025, счет 67:87, Единая лига ВТБ 2024-2025

ЦСКА вернулся на первое место в таблице, обыграв «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге
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В воскресенье, 9 февраля, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встретились местный клуб «Пари НН» и московский ЦСКА. Хозяева площадки уступили действующим чемпионам турнира со счётом 86:94 (21:28; 27:18; 17:24; 21:24).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
86 : 94
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 26, Джуришич - 19, Наталл - 18, Чадов - 6, Антипов - 5, Зоткин - 5, Карпенков - 4, Бабурин - 3, Семенченко, Ганькевич, Захаров, Шилохвостов
ЦСКА: Уэйр - 29, Аврамович - 18, Астапкович - 10, Тримбл - 9, Джекири - 6, М'Бай - 6, Курбанов - 6, Ухов - 4, Жан-Шарль - 4, Антонов - 2, Ганькевич, Карпенко

Лучшим игроком в составе нижегородской команды стал Александр Хоменко, набравший по ходу встречи 26 очков, три подбора, две передачи, один перехват при трёх потерях.

У армейцев больше всего очков набрал Каспер Уэйр — 29. На его счету также шесть передач, два перехвата и одна потеря.

Благодаря своей победе действующие чемпионы вернулись на первое место в турнирной таблице. И теперь три команды из верхней части — ЦСКА, УНИКС и «Зенит» — обладают одинаковыми показателями побед и поражений за 31 игру в сезоне-2024/2025 — 26 выигранных и пять проигранных встреч.

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