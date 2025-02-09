ЦСКА вернулся на первое место в таблице, обыграв «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге

В воскресенье, 9 февраля, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встретились местный клуб «Пари НН» и московский ЦСКА. Хозяева площадки уступили действующим чемпионам турнира со счётом 86:94 (21:28; 27:18; 17:24; 21:24).

Лучшим игроком в составе нижегородской команды стал Александр Хоменко, набравший по ходу встречи 26 очков, три подбора, две передачи, один перехват при трёх потерях.

У армейцев больше всего очков набрал Каспер Уэйр — 29. На его счету также шесть передач, два перехвата и одна потеря.

Благодаря своей победе действующие чемпионы вернулись на первое место в турнирной таблице. И теперь три команды из верхней части — ЦСКА, УНИКС и «Зенит» — обладают одинаковыми показателями побед и поражений за 31 игру в сезоне-2024/2025 — 26 выигранных и пять проигранных встреч.