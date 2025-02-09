Джимми Батлер: знал, что меня обменяют, пусть даже в бразильский «Фламенго»

Популярный лёгкий форвард калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» американец Джимми Батлер рассказал, что был уверен в том, что руководство «Майами Хит» сможет провести сделку по его обмену в другую команду.

«Я знал, что меня обменяют, пусть даже в бразильский «Фламенго». Рад выступать в этом клубе. Благодарен за возможность играть в баскетбол в такой топовой команде, как «Голден Стэйт Уорриорз». Хочу оставить всё позади и сосредоточиться на настоящем, двигаться вперёд. Не могу сказать ничего плохого о «Майами Хит». Я благодарен им за то, что выступал в их составе», — приводит слова Батлера портал Basket News.