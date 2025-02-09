Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джимми Батлер: знал, что меня обменяют, пусть даже в бразильский «Фламенго»

Джимми Батлер: знал, что меня обменяют, пусть даже в бразильский «Фламенго»
Комментарии

Популярный лёгкий форвард калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» американец Джимми Батлер рассказал, что был уверен в том, что руководство «Майами Хит» сможет провести сделку по его обмену в другую команду.

«Я знал, что меня обменяют, пусть даже в бразильский «Фламенго». Рад выступать в этом клубе. Благодарен за возможность играть в баскетбол в такой топовой команде, как «Голден Стэйт Уорриорз». Хочу оставить всё позади и сосредоточиться на настоящем, двигаться вперёд. Не могу сказать ничего плохого о «Майами Хит». Я благодарен им за то, что выступал в их составе», — приводит слова Батлера портал Basket News.

Материалы по теме
Вот ведь ирония! Батлер ушёл, а его место занял тот, кого он называл самым одарённым
Вот ведь ирония! Батлер ушёл, а его место занял тот, кого он называл самым одарённым
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android