Каспер Уэйр вышел на 4-е место в истории ЕЛ по результативности среди иностранных игроков
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Разыгрывающий защитник московского клуба ЦСКА американец Каспер Уэйр вышел на четвёртое место в истории Единой лиги по результативности среди иностранных игроков по итогу матча с «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 94:86 в пользу армейцев.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
86 : 94
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 26, Джуришич - 19, Наталл - 18, Чадов - 6, Антипов - 5, Зоткин - 5, Карпенков - 4, Бабурин - 3, Семенченко, Ганькевич, Захаров, Шилохвостов
ЦСКА: Уэйр - 29, Аврамович - 18, Астапкович - 10, Тримбл - 9, Джекири - 6, М'Бай - 6, Курбанов - 6, Ухов - 4, Жан-Шарль - 4, Антонов - 2, Ганькевич, Карпенко
В результате встречи с нижегородской командой Уэйр набрал 38 очков в показателе эффективности. Теперь суммарно на его счету 1875 очков эффективности. Ранее в данном показателе четвёртую позицию занимал Джейлен Барфорд, который набрал 1848 очков. А тройку сильнейших по показателю эффективности среди иностранных игроков в истории Единой лиги замыкает Кит Лэнгфорд (1955 очков).
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