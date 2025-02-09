Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Каспер Уэйр вышел на 4-е место в истории ЕЛ по результативности среди иностранных игроков

Каспер Уэйр вышел на 4-е место в истории ЕЛ по результативности среди иностранных игроков
Комментарии

Разыгрывающий защитник московского клуба ЦСКА американец Каспер Уэйр вышел на четвёртое место в истории Единой лиги по результативности среди иностранных игроков по итогу матча с «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 94:86 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
86 : 94
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 26, Джуришич - 19, Наталл - 18, Чадов - 6, Антипов - 5, Зоткин - 5, Карпенков - 4, Бабурин - 3, Семенченко, Ганькевич, Захаров, Шилохвостов
ЦСКА: Уэйр - 29, Аврамович - 18, Астапкович - 10, Тримбл - 9, Джекири - 6, М'Бай - 6, Курбанов - 6, Ухов - 4, Жан-Шарль - 4, Антонов - 2, Ганькевич, Карпенко

В результате встречи с нижегородской командой Уэйр набрал 38 очков в показателе эффективности. Теперь суммарно на его счету 1875 очков эффективности. Ранее в данном показателе четвёртую позицию занимал Джейлен Барфорд, который набрал 1848 очков. А тройку сильнейших по показателю эффективности среди иностранных игроков в истории Единой лиги замыкает Кит Лэнгфорд (1955 очков).

Материалы по теме
ЦСКА вернулся на первое место в таблице, обыграв «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android