Каспер Уэйр вышел на 4-е место в истории ЕЛ по результативности среди иностранных игроков

Разыгрывающий защитник московского клуба ЦСКА американец Каспер Уэйр вышел на четвёртое место в истории Единой лиги по результативности среди иностранных игроков по итогу матча с «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 94:86 в пользу армейцев.

В результате встречи с нижегородской командой Уэйр набрал 38 очков в показателе эффективности. Теперь суммарно на его счету 1875 очков эффективности. Ранее в данном показателе четвёртую позицию занимал Джейлен Барфорд, который набрал 1848 очков. А тройку сильнейших по показателю эффективности среди иностранных игроков в истории Единой лиги замыкает Кит Лэнгфорд (1955 очков).