«Енисей» прервал серию из четырёх поражений в Единой лиге, обыграв «Самару»
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В Самаре завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная одноимённая команда и «Енисей» из Красноярска. Встреча закончилась победой гостей со счётом 86:74.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
74 : 86
Енисей
Красноярск
Самара: Сопин - 24, Голдырев - 24, Чикарев - 12, Попов - 12, Амосов - 2, Зверев, Швечихин, Маруфов, Чирков, Косяков, Карпов, Прохоров
Енисей: Сандерс - 21, Герасимов - 16, Одиноков - 12, Балашов - 10, Долинин - 8, Загретдинов - 8, Сонько - 6, Перевалов - 3, Близнюк - 2, Степанович, Шлегель
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Виктор Сандерс, набравший 21 очко. 16 очков на свой счёт записал Тимофей Герасимов. 12 очков на счету Владислава Одинокова.
В составе хозяев паркета по 24 очка набрали Глеб Голдырев и Андрей Сопин. По 12 очков на счету Ильи Попова и Данилы Чикарева.
«Самара» потерпела 13-е поражение в 14 последних матчах регулярного чемпионата. «Енисей» прервал серию из четырёх поражений.
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