«Енисей» прервал серию из четырёх поражений в Единой лиге, обыграв «Самару»

В Самаре завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная одноимённая команда и «Енисей» из Красноярска. Встреча закончилась победой гостей со счётом 86:74.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Виктор Сандерс, набравший 21 очко. 16 очков на свой счёт записал Тимофей Герасимов. 12 очков на счету Владислава Одинокова.

В составе хозяев паркета по 24 очка набрали Глеб Голдырев и Андрей Сопин. По 12 очков на счету Ильи Попова и Данилы Чикарева.

«Самара» потерпела 13-е поражение в 14 последних матчах регулярного чемпионата. «Енисей» прервал серию из четырёх поражений.