Тренер «Лейкерс» Редик сообщил дату дебюта Луки Дончича в составе клуба

Главный тренер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик сообщил, когда состоится дебют 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича на площадке в составе «озёрников».

«Вероятно, Лука дебютирует в качестве игрока нашей команды во вторник, в матче с «Юта Джаз». Никаких соглашений на этот счёт не было, но, скорее всего, ждите его во вторник. Мы все хотим увидеть Дончича в джерси «Лейкерс», — приводит слова Редика официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Напомним, встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Юта Джаз» состоится 11 февраля в столице Калифорнии. Матч начнётся в 6:30 по мск.