УНИКС обыграл «Автодор», одержав 16-ю победу подряд в Единой лиге

В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и саратовский «Автодор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 84:58.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девон Акун-Пёрселл, набравший 18 очков. 15 очков на свой счёт записал Джален Рейнольдс. 12 очков набрал Артём Комолов.

В составе гостей 19 очками отметился Брайант Кроуфорд. Ещё 10 очков набрал Душан Беслач.

Саратовский «Автодор» потерпел пятое поражение в семи последних матчах в Единой лиге. УНИКС одержал 16-ю победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиги.