УНИКС обыграл «Автодор», одержав 16-ю победу подряд в Единой лиге
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В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и саратовский «Автодор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 84:58.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
84 : 58
Автодор
Саратов
УНИКС: Акун-Пёрселл - 18, Рейнольдс - 15, Комолов - 12, Найт - 12, Бако - 11, Д. Кулагин - 9, Платунов - 3, Стуленков - 2, Лопатин - 2, Илюк
Автодор: Кроуфорд - 19, Беслач - 10, Кантер - 9, Джонс - 8, Мэннинг - 6, Петенев - 3, Халдеев - 2, Сычков - 1, Наумов, Клименко, Яковлев
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девон Акун-Пёрселл, набравший 18 очков. 15 очков на свой счёт записал Джален Рейнольдс. 12 очков набрал Артём Комолов.
В составе гостей 19 очками отметился Брайант Кроуфорд. Ещё 10 очков набрал Душан Беслач.
Саратовский «Автодор» потерпел пятое поражение в семи последних матчах в Единой лиге. УНИКС одержал 16-ю победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиги.
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