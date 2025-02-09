Единая лига: результаты матчей 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты Единой лиги 9 февраля:
«Астана» – «Локомотив-Кубань» — 70:99;
«Уралмаш» – МБА-МАИ — 65:71;
«Пари Нижний Новгород» – ЦСКА — 86:94;
«Самара» – «Енисей» — 74:86:
УНИКС – «Автодор» 84:58.
Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает казанский УНИКС, в активе которого 27 побед при пяти поражениях (84,4%). На второй строчке находится московский ЦСКА, у которого 26 побед и пять поражений (83,9%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе команды из Северной столицы 26 побед и пять поражений (83,9%).
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