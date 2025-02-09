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17:00 Мск
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Единая лига: результаты матчей 9 февраля

Единая лига: результаты матчей 9 февраля
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В воскресенье, 9 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты Единой лиги 9 февраля:

«Астана» – «Локомотив-Кубань» — 70:99;
«Уралмаш» – МБА-МАИ — 65:71;
«Пари Нижний Новгород» – ЦСКА — 86:94;
«Самара» – «Енисей» — 74:86:
УНИКС – «Автодор» 84:58.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
70 : 99
Локомотив-Кубань
Краснодар
Астана: Походяев - 14, Мотовилов - 13, Мурзагалиев - 9, Десятников - 9, Смит - 9, Щербак - 7, Айткали - 5, Исаенко - 2, Абашидзе - 2, Майдекин
Локомотив-Кубань: Уэйли - 18, Миллер - 14, Темиров - 14, Кливленд - 13, Шеянов - 10, Елатонцев - 8, Андерсон - 7, Емченко - 5, Узинский - 4, Квитковских - 4, Гудумак - 2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
65 : 71
МБА-МАИ
Москва
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Пынько
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Шейко, Личутин, Коновалов, Сорокин, Савченко, Певнев
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
86 : 94
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 26, Джуришич - 19, Наталл - 18, Чадов - 6, Антипов - 5, Зоткин - 5, Карпенков - 4, Бабурин - 3, Семенченко, Ганькевич, Захаров, Шилохвостов
ЦСКА: Уэйр - 29, Аврамович - 18, Астапкович - 10, Тримбл - 9, Джекири - 6, М'Бай - 6, Курбанов - 6, Ухов - 4, Жан-Шарль - 4, Антонов - 2, Ганькевич, Карпенко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
74 : 86
Енисей
Красноярск
Самара: Сопин - 24, Голдырев - 24, Чикарев - 12, Попов - 12, Амосов - 2, Зверев, Швечихин, Маруфов, Чирков, Косяков, Карпов, Прохоров
Енисей: Сандерс - 21, Герасимов - 16, Одиноков - 12, Балашов - 10, Долинин - 8, Загретдинов - 8, Сонько - 6, Перевалов - 3, Близнюк - 2, Степанович, Шлегель
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
84 : 58
Автодор
Саратов
УНИКС: Акун-Пёрселл - 18, Рейнольдс - 15, Комолов - 12, Найт - 12, Бако - 11, Д. Кулагин - 9, Платунов - 3, Стуленков - 2, Лопатин - 2, Илюк
Автодор: Кроуфорд - 19, Беслач - 10, Кантер - 9, Джонс - 8, Мэннинг - 6, Петенев - 3, Халдеев - 2, Сычков - 1, Наумов, Клименко, Яковлев

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает казанский УНИКС, в активе которого 27 побед при пяти поражениях (84,4%). На второй строчке находится московский ЦСКА, у которого 26 побед и пять поражений (83,9%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе команды из Северной столицы 26 побед и пять поражений (83,9%).

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