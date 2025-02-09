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Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»

Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»
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Главный тренер столичного ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Пари НН» со счётом 94:86 (28:21, 18:27, 24:17, 24:21).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
86 : 94
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 26, Джуришич - 19, Наталл - 18, Чадов - 6, Антипов - 5, Зоткин - 5, Карпенков - 4, Бабурин - 3, Семенченко, Ганькевич, Захаров, Шилохвостов
ЦСКА: Уэйр - 29, Аврамович - 18, Астапкович - 10, Тримбл - 9, Джекири - 6, М'Бай - 6, Курбанов - 6, Ухов - 4, Жан-Шарль - 4, Антонов - 2, Ганькевич, Карпенко

«Начну с того, что скажу «спасибо» болельщикам ЦСКА. С уверенностью можно сказать, что это самое впечатляющее выступление наших болельщиков на выездной игре, мы очень благодарны за это. Что касается игры, для нас было важно победить здесь, ведь сделать это всегда непросто. «Нижний» действует против нас с большой мотивацией и без стресса. Вторая четверть была «чёрной дырой», и я беру за это ответственность на себя. В остальное время у команды в целом был правильный настрой. Победа получилась тяжёлой ещё и потому, что соперники попали 50% трёхочковых», — приводит слова Андреаса Пистиолиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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