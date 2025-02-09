Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»

Главный тренер столичного ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Пари НН» со счётом 94:86 (28:21, 18:27, 24:17, 24:21).

«Начну с того, что скажу «спасибо» болельщикам ЦСКА. С уверенностью можно сказать, что это самое впечатляющее выступление наших болельщиков на выездной игре, мы очень благодарны за это. Что касается игры, для нас было важно победить здесь, ведь сделать это всегда непросто. «Нижний» действует против нас с большой мотивацией и без стресса. Вторая четверть была «чёрной дырой», и я беру за это ответственность на себя. В остальное время у команды в целом был правильный настрой. Победа получилась тяжёлой ещё и потому, что соперники попали 50% трёхочковых», — приводит слова Андреаса Пистиолиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.