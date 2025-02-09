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Стефен Карри: Батлер — моя полная противоположность. У нас хороший потенциал с ним

Стефен Карри: Батлер — моя полная противоположность. У нас хороший потенциал с ним
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и разыгрывающий защитник команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о первом совместном выступлении с лёгким форвардом Джимми Батлером, которое состоялось в матче с «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 132:11 в пользу калифорнийского клуба.

НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
111 : 132
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Уайт - 27, Бузелис - 16, Смит - 15, Гидди - 11, Вучевич - 10, Досунму - 10, Уильямс - 8, Терри - 7, Хаертер - 4, Филлипс - 3, Картер, Коллинс, Хортон-Такер, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Батлер - 25, Пост - 18, Подзиемски - 16, Хилд - 14, Сантос - 7, Грин - 6, Муди - 4, Пэйтон II - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Rowe - 2, Спенсер

«Джимми — полная моя противоположность. Я сделал 16 подборов, а он — один. Тем не менее Батлер постоянно оказывался на штрафной линии и на «краске». Я же доминирую на периметре. У нас хороший потенциал», — приводит слова Стефена Карри портал Basket News.

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