Стефен Карри: Батлер — моя полная противоположность. У нас хороший потенциал с ним

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и разыгрывающий защитник команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о первом совместном выступлении с лёгким форвардом Джимми Батлером, которое состоялось в матче с «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 132:11 в пользу калифорнийского клуба.

«Джимми — полная моя противоположность. Я сделал 16 подборов, а он — один. Тем не менее Батлер постоянно оказывался на штрафной линии и на «краске». Я же доминирую на периметре. У нас хороший потенциал», — приводит слова Стефена Карри портал Basket News.