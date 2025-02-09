Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал поражение команды в матче Единой лиги ВТБ со столичным ЦСКА (86:94).

«Неплохая игра, играли против очень сильной команды — ЦСКА. К сожалению, нам не хватило чуть-чуть ротации, чуть-чуть свежести, где-то принятия решений. Но в принципе хочу поздравить своих игроков за самоотдачу, сыграли один хороший матч. Была борьба и до последних двух-трёх минут мы имели такой шанс на пробную концовку. К сожалению, нам не хватило где-то плюс минус одного игрока, который может играть с мячом», — приводит слова Козина официальный сайт Единой лиги.