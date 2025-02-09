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Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с ЦСКА

Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал поражение команды в матче Единой лиги ВТБ со столичным ЦСКА (86:94).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
86 : 94
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 26, Джуришич - 19, Наталл - 18, Чадов - 6, Антипов - 5, Зоткин - 5, Карпенков - 4, Бабурин - 3, Семенченко, Ганькевич, Захаров, Шилохвостов
ЦСКА: Уэйр - 29, Аврамович - 18, Астапкович - 10, Тримбл - 9, Джекири - 6, М'Бай - 6, Курбанов - 6, Ухов - 4, Жан-Шарль - 4, Антонов - 2, Ганькевич, Карпенко

«Неплохая игра, играли против очень сильной команды — ЦСКА. К сожалению, нам не хватило чуть-чуть ротации, чуть-чуть свежести, где-то принятия решений. Но в принципе хочу поздравить своих игроков за самоотдачу, сыграли один хороший матч. Была борьба и до последних двух-трёх минут мы имели такой шанс на пробную концовку. К сожалению, нам не хватило где-то плюс минус одного игрока, который может играть с мячом», — приводит слова Козина официальный сайт Единой лиги.

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