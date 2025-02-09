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Яннис Адетокунбо пропустит Матч звёзд НБА — инсайдер

Яннис Адетокунбо пропустит Матч звёзд НБА — инсайдер
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30-летний тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо не сможет принять участия в Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поскольку получил лёгкое растяжение икроножной мышцы во время встречи с «Мемфис Гриззлиз», которая состоялась 3 февраля. Об этом сообщил авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Предполагается, что Яннис вновь появится на площадке уже после Матча звёзд НБА.

Напомним, в текущем сезоне НБА греческий атлет принял участие в 41 встрече. В среднем за игру Адетокунбо набирает 31,8 очка, делает 12,2 подбора, отдаёт 5,9 передачи.

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