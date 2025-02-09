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Дэвис ответил, насколько серьёзна травма, которую он получил в дебютном матче в «Далласе»

Дэвис ответил, насколько серьёзна травма, которую он получил в дебютном матче в «Далласе»
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31-летний центровой «Даллас Маверикс» американец Энтони Дэвис прокомментировал травму, которую получил в дебютном матче за техасский клуб с «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась со счётом 116:105 в пользу «Мавс». Дэвис покинул площадку в третьей четверти из-за травмы.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Дэвис - 26, Кристи - 23, Маршалл - 16, Ирвинг - 13, Томпсон - 13, Динвидди - 10, Вашингтон - 6, Гэффорд - 5, Экзам - 4, Харди, Проспер, Эдвардс, Келли
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 30, Грин - 24, Томпсон - 20, Брукс - 9, Исон - 8, Уитмор - 7, Шеппард - 3, Холидей - 2, Адамс - 2, Ландейл, Ванвлит, Тэйт, Смит II, Уильямс, Грин

«Я почувствовал, как ногу свело, словно от небольшого спазма. Затем попытался расслабить её, но это не помогло. Видимо, у меня ещё есть растяжение мышц брюшного пресса, поэтому просто старался облегчить боль, но она не проходила. Однако ничего серьёзного [не произошло], я в порядке. Боль возникла в паховой области», — приводит слова Дэвиса портал Fadeaway World.

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Энтони Дэвис получил травму и покинул площадку в дебютной игре за «Даллас»
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