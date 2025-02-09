Дэвис ответил, насколько серьёзна травма, которую он получил в дебютном матче в «Далласе»

31-летний центровой «Даллас Маверикс» американец Энтони Дэвис прокомментировал травму, которую получил в дебютном матче за техасский клуб с «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась со счётом 116:105 в пользу «Мавс». Дэвис покинул площадку в третьей четверти из-за травмы.

«Я почувствовал, как ногу свело, словно от небольшого спазма. Затем попытался расслабить её, но это не помогло. Видимо, у меня ещё есть растяжение мышц брюшного пресса, поэтому просто старался облегчить боль, но она не проходила. Однако ничего серьёзного [не произошло], я в порядке. Боль возникла в паховой области», — приводит слова Дэвиса портал Fadeaway World.