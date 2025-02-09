Стефен Карри и Заза Пачулия стали спецпосланниками ООН

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ВТОООН) Зураб Пололикашвили сообщил о назначении специальными послами в области спортивного туризма бывших товарищей по калифорнийскому клубу «Голден Стэйт Уорриорз», четырёхкратного чемпиона НБА Стефена Карри и двукратного чемпиона НБА Зазы Пачулии.

«Для меня большая честь приветствовать таких всемирно известных спортсменов, как Стефен Карри и Заза Пачулия, в туристической семье ООН. Достижения этих двух атлетов на баскетбольной площадке, а также вклад в общественное развитие делают их вдохновляющими примерами для всех, кто стремится раскрыть потенциал спортивного туризма.

Карри и Пачулия помогут вывести работу ВТОООН на новый уровень, способствуя устойчивому развитию этого важного направления», — приводит слова Пололикашвили портал Agenda.