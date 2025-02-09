Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил: в «Лейкерс» Дончич станет богом

Шакил О'Нил: в «Лейкерс» Дончич станет богом
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил дал комментарий насчёт перехода 25-летнего разыгрывающего защитника словенца Луки Дончича в калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Что я знаю о Лос-Анджелесе, так это то, что Луку примут с распростёртыми объятиями. Понимаете, «Даллас» — это относительно небольшая команда по сравнению с «Лос-Анджелес Лейкерс». В Лос-Анджелесе он станет настоящим богом», — приводит слова О'Нила портал The Sports Rush.

Ранее главный тренер «Лейкерс» Редик сообщил дату дебюта Луки Дончича в составе клуба.

Материалы по теме
Тренер «Лейкерс» Редик сообщил дату дебюта Луки Дончича в составе клуба
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android