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Милуоки Бакс — Филадельфия Сиксерс, результат матча 9 февраля 2025, счет 135:127, НБА 2024-2025

41 очко Дэмьена Лилларда помогло «Милуоки Бакс» победить «Филадельфию Сиксерс»
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9 февраля на стадионе «Файсерв-форум» в Милуоки (штат Висконсин, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Милуоки Бакс» и «Филадельфией Сиксерс». Встреча завершилась со счётом 135:127 (40:39, 25:24, 38:28, 32:36) в пользу «Бакс».

НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
135 : 127
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Лиллард - 43, Трент-мл. - 23, Портис - 18, Лопес - 15, Кузма - 13, Грин - 11, Принс - 10, Роллинз - 2, Симс, Портер, Ливингстон, Умуде, Смит, Джексон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 39, Эмбиид - 27, Ябуселе - 18, Джордж - 12, Гримс - 10, Убре - 10, Батлер - 7, Эдвардс - 4, Драммонд, Лоури, Каунсил, Океке, Гордон, Бона

Наиболее результативным игроком в составе «Милуоки» стал американский разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард. По ходу матча он набрал 41 очко, сделал восемь передач, отдал восемь подборов, а также совершил два перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал американский разыгрывающий защитник Тайриз Макси. За время встречи он набрал 39 очков, сделал четыре подбора, а также отдал пять передач и совершил один блок-шот.

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