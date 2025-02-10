41 очко Дэмьена Лилларда помогло «Милуоки Бакс» победить «Филадельфию Сиксерс»

9 февраля на стадионе «Файсерв-форум» в Милуоки (штат Висконсин, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Милуоки Бакс» и «Филадельфией Сиксерс». Встреча завершилась со счётом 135:127 (40:39, 25:24, 38:28, 32:36) в пользу «Бакс».

Наиболее результативным игроком в составе «Милуоки» стал американский разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард. По ходу матча он набрал 41 очко, сделал восемь передач, отдал восемь подборов, а также совершил два перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал американский разыгрывающий защитник Тайриз Макси. За время встречи он набрал 39 очков, сделал четыре подбора, а также отдал пять передач и совершил один блок-шот.