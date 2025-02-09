Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Детройт Пистонс — Шарлотт Хорнетс, результат матча 9 февраля 2025, счет 112:102, НБА 2024-2025

Трипл-дабл Каннингема помог «Детройту» обыграть «Шарлотт»
Комментарии

В Детройте (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Детройт Питсонс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 112:102.

НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
112 : 102
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Детройт Пистонс: Харрис - 20, Каннингем - 19, Бисли - 17, Дюрен - 16, Томпсон - 16, Холланд - 9, Хардуэй-младший - 8, Шрёдер - 5, Стюарт - 2, Рид, Харпер Мл., Фонтеккио, Сассер, Уотерс III
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 30, Карри - 26, Уонг - 17, Симпсон - 10, Салон - 8, Гибсон - 6, Диабате - 5, Джеффрис, Пэйтон, Смит, Нуркич

В составе победителей трипл-даблом отметился Кейд Канннингем, набрав 19 очков, совершив 10 подборов и отдав 12 результативных передач. 20 очков на счету Тобиаса Харриса. Ещё 17 очков набрал Малик Бисли. Дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов на счету Джейлена Дюрена, ещё 16 баллов на счету Осара Томпсона.

В составе «Шарлотт» отличился Майлс Бриджес, набравший 30 очков. 26 баллов на счету Сета Карри. 17 очков набрал Айзея Уонг.

«Детройт» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. «Шарлотт» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.

Материалы по теме
Арест сына Майкла Джордана: всё, что вы не хотели знать о падении наследника легенды НБА
Арест сына Майкла Джордана: всё, что вы не хотели знать о падении наследника легенды НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android