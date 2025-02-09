Трипл-дабл Каннингема помог «Детройту» обыграть «Шарлотт»

В Детройте (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Детройт Питсонс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 112:102.

В составе победителей трипл-даблом отметился Кейд Канннингем, набрав 19 очков, совершив 10 подборов и отдав 12 результативных передач. 20 очков на счету Тобиаса Харриса. Ещё 17 очков набрал Малик Бисли. Дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов на счету Джейлена Дюрена, ещё 16 баллов на счету Осара Томпсона.

В составе «Шарлотт» отличился Майлс Бриджес, набравший 30 очков. 26 баллов на счету Сета Карри. 17 очков набрал Айзея Уонг.

«Детройт» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. «Шарлотт» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.