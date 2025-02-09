«Мы находимся не в лучшей форме». Перасович — о 16-й подряд победе УНИКСа в Единой лиге

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Автодором» (84:58) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего сегодня УНИКС одержал важную победу, особенно учитывая непростую ситуацию с травмированными игроками. Мы с большим уважением отнеслись к «Автодору». Они действительно продемонстрировали отличную игру.

Думаю, с самого начала матча мы были сконцентрированы, несмотря на то что испытали некоторые проблемы в первых двух четвертях. Однако знали, что если покажем необходимую интенсивность, то сможем создать нужный задел. Это и произошло во второй половине встречи.

Моя команда всегда играет с желанием и хочет победить. К сожалению, сейчас мы находимся не в лучшей форме, потому что имеем четырёх травмированных баскетболистов. Скоро нам предстоит очень важная игра с «Зенитом». Конечно, с тем составом, который у нас есть на данный момент, в Санкт-Петербурге нам будет очень сложно. Но мы планируем усердно работать, и я верю, что сумеем найти способ конкурировать с ними», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.