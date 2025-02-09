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Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с УНИКСом в Единой лиге

Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с УНИКСом в Единой лиге
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (58:84).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
84 : 58
Автодор
Саратов
УНИКС: Акун-Пёрселл - 18, Рейнольдс - 15, Комолов - 12, Найт - 12, Бако - 11, Д. Кулагин - 9, Платунов - 3, Стуленков - 2, Лопатин - 2, Илюк
Автодор: Кроуфорд - 19, Беслач - 10, Кантер - 9, Джонс - 8, Мэннинг - 6, Петенев - 3, Халдеев - 2, Сычков - 1, Наумов, Клименко, Яковлев

«Во-первых, хочу поздравить УНИКС с историческим достижением – 16 побед подряд. Это прекрасный результат. Мы хорошо начали матч и показывали отличный баскетбол в первой половине. Я доволен тем, как мы провели эту часть игры. Но нам нужно всегда сохранять высочайший уровень концентрации, чтобы не давать шанса большим командам наказывать себя. Совершили несколько ненужных потерь и приняли ряд неправильных решений, после чего казанцы создали себе преимущество в счёте.

Безусловно, одна из причин поражения – проигрыш щита с большой разницей. Недостаток атлетизма на подборах – единственный аспект, за который я могу пожурить своих игроков. В остальном они показали хорошую энергию, играя укороченной ротацией», — приводит слова Богичевича официальный сайт Единой лиги.

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