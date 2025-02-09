Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с УНИКСом в Единой лиге

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (58:84).

«Во-первых, хочу поздравить УНИКС с историческим достижением – 16 побед подряд. Это прекрасный результат. Мы хорошо начали матч и показывали отличный баскетбол в первой половине. Я доволен тем, как мы провели эту часть игры. Но нам нужно всегда сохранять высочайший уровень концентрации, чтобы не давать шанса большим командам наказывать себя. Совершили несколько ненужных потерь и приняли ряд неправильных решений, после чего казанцы создали себе преимущество в счёте.

Безусловно, одна из причин поражения – проигрыш щита с большой разницей. Недостаток атлетизма на подборах – единственный аспект, за который я могу пожурить своих игроков. В остальном они показали хорошую энергию, играя укороченной ротацией», — приводит слова Богичевича официальный сайт Единой лиги.