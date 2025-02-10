19 очков Диллона Брукса помогли «Хьюстон Рокетс» одержать верх над «Торонто Рэпторс»

9 февраля на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Хьюстон Рокетс» и «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась со счётом 94:87 (18:22, 19:20, 21:21, 36:24) в пользу техасского клуба.

Самым результативным игроком в составе «Хьюстон Рокетс» стал канадский лёгкий форвард Диллон Брукс. За время матча ему удалось набрать 19 очков, сделать семь подборов, а также отдать две передачи.

Наиболее результативным игроком в составе «Торонто Рэпторс» стал американский атакующий защитник Иммануэль Куикли. В ходе встречи он набрал 20 очков, сделал восемь подборов, а также отдал три передачи.