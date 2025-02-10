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Хьюстон Рокетс — Торонто Рэпторс, результат матча 9 февраля 2025, счет 94:87, НБА 2024-2025

19 очков Диллона Брукса помогли «Хьюстон Рокетс» одержать верх над «Торонто Рэпторс»
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9 февраля на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Хьюстон Рокетс» и «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась со счётом 94:87 (18:22, 19:20, 21:21, 36:24) в пользу техасского клуба.

НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
94 : 87
Торонто Рэпторс
Торонто
Хьюстон Рокетс: Брукс - 19, Грин - 18, Грин - 14, Ландейл - 11, Уитмор - 11, Томпсон - 8, Холидей - 6, Тэйт - 5, Шеппард - 2, Уильямс, Шенгюн
Торонто Рэпторс: Куикли - 20, Барнс - 15, Шид - 14, Агбаджи - 11, Могбо - 10, Уолтер - 10, Буше - 4, Робинсон - 3, Дик, Темпл, Баттл

Самым результативным игроком в составе «Хьюстон Рокетс» стал канадский лёгкий форвард Диллон Брукс. За время матча ему удалось набрать 19 очков, сделать семь подборов, а также отдать две передачи.

Наиболее результативным игроком в составе «Торонто Рэпторс» стал американский атакующий защитник Иммануэль Куикли. В ходе встречи он набрал 20 очков, сделал восемь подборов, а также отдал три передачи.

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