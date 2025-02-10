Экс-владелец «Далласа» Кьюбан сравнил обмен Дончича с переходом с Windows 11 на 10

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан в разговоре с американским миллиардером Биллом Гейтсом поделился мнением об обмене между техасским клубом и калифорнийским «Лос-Анджелес Лейкерс», главными лицами которого стали разыгрывающий защитник Лука Дончич и центровой Энтони Дэвис.

«Представь, ты уходишь из Microsoft, а Стив Балмер (бывший гендиректор Microsoft. — Прим. «Чемпионата») меняет новую операционку Windows 11 на 10 — легендарную, конечно, штуку, но старее. Что бы ты сделал», — приводит слова Кьюбана портал Clutch Points.

2 февраля стало известно, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Дончич. Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда – Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.