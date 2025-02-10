Стали известны подробности восстановления новичка «Далласа» Энтони Дэвиса после травмы
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31-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, Энтони Дэвис может пропустить несколько недель из-за травмы, полученной в матче с «Хьюстон Рокетс» (116:105). Об этом сообщает ESPN.
НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Дэвис - 26, Кристи - 23, Маршалл - 16, Ирвинг - 13, Томпсон - 13, Динвидди - 10, Вашингтон - 6, Гэффорд - 5, Экзам - 4, Харди, Проспер, Эдвардс, Келли
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 30, Грин - 24, Томпсон - 20, Брукс - 9, Исон - 8, Уитмор - 7, Шеппард - 3, Холидей - 2, Адамс - 2, Ландейл, Ванвлит, Тэйт, Смит II, Уильямс, Грин
По информации источника, у Дэвиса растяжение левой приводящей мышцы. Его полное восстановление может занять до месяца.
Напомним, Энтони Дэвис недавно перешёл в «Даллас». В результате сделки в «Лос-Анджелес Лейкерс» отправился Лука Дончич. Многие поклонники «Далласа» остались недовольны обменом и даже пришли в ярость.
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