Стали известны подробности восстановления новичка «Далласа» Энтони Дэвиса после травмы

31-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, Энтони Дэвис может пропустить несколько недель из-за травмы, полученной в матче с «Хьюстон Рокетс» (116:105). Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, у Дэвиса растяжение левой приводящей мышцы. Его полное восстановление может занять до месяца.

Напомним, Энтони Дэвис недавно перешёл в «Даллас». В результате сделки в «Лос-Анджелес Лейкерс» отправился Лука Дончич. Многие поклонники «Далласа» остались недовольны обменом и даже пришли в ярость.