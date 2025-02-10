Дуайт Ховард рассказал, что нужно делать, чтобы остановить Николу Йокича

Восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА Дуайт Ховард поделился мнением о доминировании центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Если бы он играл в ту эпоху, в которую выступали мы, то я бы следил за ним с того момента, как он вышел на площадку, вплоть до конца матча. Я бы делал всё, что в моих силах, чтобы он не мог просто заниматься всем, чем захочет, когда получит мяч. Я бы поставил целью утомить его. Ему было бы тяжело иметь дело со мной в расцвете сил», — сказал Ховард в подкасте 7PM in Brooklyn.

В нынешнем сезоне НБА Йокич к настоящему моменту принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 29,6 очка, совершал 12,7 подбора и отдавал 10,3 передачи.