Инсайдер назвал причины, по которым «Даллас» решил обменять Луку Дончича

Известный североамериканский инсайдер Марк Стейн поделился мнением о причинах, побудивших руководство «Даллас Маверикс» совершить обмен разыгрывающего Луки Дончича. Сейчас словенец является игроком «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Во многом это произошло из-за Нико Харрисона (генерального менеджера «Далласа». – Прим. «Чемпионата»), который после поражения «Маверикс» в финале НБА с «Селтикс» всё больше укреплялся в мысли, что Дончич не улучшит свои физические кондиции и режим питания. Он считал, что Лука не станет лучше как лидер; не оставит в прошлом проблемы по взаимодействию с судьями; не сможет оставаться здоровым, становясь старше. «Маверикс» и Дончич столкнулись с этими проблемами с момента прихода Харрисона в команду в июне 2021 года. Таким образом, они не могли заключить пятилетний контракт на сумму почти в $ 350 млн», — написал Стейн на своём официальном сайте.