Инсайдер прояснил, кто выберет двух игроков на Матч звёзд после травм Адетокунбо и Дэвиса

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер выберет игроков, которые заменят получивших травмы Янниса Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Энтони Дэвиса («Даллас Маверикс») в Матче всех звёзд. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Крис Хэйнс.

Напомним, Яннис получил лёгкое растяжение икроножной мышцы во время встречи с «Мемфис Гриззлиз» (119:132), которая состоялась 3 февраля. Энтони травмировался во время дебютной игры за «Даллас» с клубом «Хьюстон Рокетс» (116:105).

Матч звёзд НБА состоится 16 февраля в Сан-Франциско.

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