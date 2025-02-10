Единая лига назвала символическую пятёрку недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список попал один россиянин и четыре спортсмена из-за рубежа.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Каспер Уэйр (ЦСКА);

Трент Фрейзер («Зенит»);

Айзея Уэйли («Локомотив-Кубань»);

Маркос Найт (УНИКС);

Максим Барашков (МБА-МАИ).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает УНИКС, на счету которого 27 побед при пяти поражениях. На второй позиции находится ЦСКА, у которого 26 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает «Зенит». В активе команды из Санкт-Петербурга 26 побед и пять поражений.

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