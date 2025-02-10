Единая лига назвала символическую пятёрку недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список попал один россиянин и четыре спортсмена из-за рубежа.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Каспер Уэйр (ЦСКА);
Трент Фрейзер («Зенит»);
Айзея Уэйли («Локомотив-Кубань»);
Маркос Найт (УНИКС);
Максим Барашков (МБА-МАИ).
Фото: https://t.me/vtbleague
Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает УНИКС, на счету которого 27 побед при пяти поражениях. На второй позиции находится ЦСКА, у которого 26 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает «Зенит». В активе команды из Санкт-Петербурга 26 побед и пять поражений.