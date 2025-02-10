Инсайдер рассказал, как Кьюбан пытался помешать обмену Дончича в «Лейкерс»

Известный североамериканский инсайдер Марк Стейн рассказал о попытке бывшего владельца «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана воспрепятствовать обмену разыгрывающего Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«К тому времени, как Кьюбан узнал об обмене, было уже слишком поздно. Патрик Дюмон (один из владельцев «Далласа». — Прим. «Чемпионата») так и не обратился за советом.

Источники говорят, что Кьюбан убеждал генерального менеджера Нико Харрисона не проводить обмен. Но всё закончилось тем, что он узнал, что сделка уже была скреплена устным рукопожатием с «Лейкерс», — написал Стейн на своём официальном сайте.

Фанаты «Далласа» устроили протест после обмена Луки Дончича: