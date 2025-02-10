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Леброн привёл поучительную пословицу после громкого обмена Дончича и Дэвиса

Леброн привёл поучительную пословицу после громкого обмена Дончича и Дэвиса
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками поучительной пословицей.

«Когда клоун переезжает жить во дворец, он не становится королём, дворец становится цирком», — говорится в тексте пословицы.

Отметим, что Леброн разместил пословицы вскоре после обмена разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее сообщалось, что одним из главных инициаторов обмена был генеральный менеджер техасской команды Нико Харрисон, который якобы разочаровался в словенце.

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Дончич чуть не оговорился, назвав арену «Лейкерс» прежним именем:

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