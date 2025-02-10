Джоэлу Эмбииду может потребоваться новая операция

Центровой «Филадельфии Сиксрс» Джоэл Эмбиид признал, что ему может потребоваться ещё одна операция на левом колене, если он не почувствует себя лучше к концу сезона. В этом сезоне НБА Эмбиид сыграл лишь в 16 матчах. В прошлом сезоне центровому диагностировали смещение лоскута мениска левого колена.

«Когда что-то беспокоит, нужно что-то с этим делать. Мы не знаем, что это такое, и рассматриваем все варианты. Возможно, мне это понадобится, чтобы полностью восстановиться», — приводит слова Эмбиида пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В 16 матчах этого сезона Джоэл в среднем набирал 24,8 очка, совершал 8,3 подбора и отдавал 4,5 передачи.

Фанаты клуба МЛБ спели оскорбительную кричалку в адрес Эмбиида: