Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джоэлу Эмбииду может потребоваться новая операция

Джоэлу Эмбииду может потребоваться новая операция
Комментарии

Центровой «Филадельфии Сиксрс» Джоэл Эмбиид признал, что ему может потребоваться ещё одна операция на левом колене, если он не почувствует себя лучше к концу сезона. В этом сезоне НБА Эмбиид сыграл лишь в 16 матчах. В прошлом сезоне центровому диагностировали смещение лоскута мениска левого колена.

«Когда что-то беспокоит, нужно что-то с этим делать. Мы не знаем, что это такое, и рассматриваем все варианты. Возможно, мне это понадобится, чтобы полностью восстановиться», — приводит слова Эмбиида пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В 16 матчах этого сезона Джоэл в среднем набирал 24,8 очка, совершал 8,3 подбора и отдавал 4,5 передачи.

Материалы по теме
Эмбиид — о своей игре с «Далласом»: боялся, что меня обменяют

Фанаты клуба МЛБ спели оскорбительную кричалку в адрес Эмбиида:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android