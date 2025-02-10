Ким Кардашьян — о Луке Дончиче: я хочу с ним встретиться

Известная американская медиаперсона и актриса Ким Кардашьян призналась, что хотела бы посетить дебютный матч словенского разыгрывающего Луки Дончича за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Кто-нибудь знает, когда он будет играть? Я хочу с ним встретиться», — написал Кардашьян на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что дебютировать за «Лос-Анджелес» Дончич сможет 11 февраля. В этот день калифорнийский клуб примет «Юту Джаз». Начало матча запланировано на 6:30 по московскому времени.

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом». В «Маверикс», по условиям сделки, отправился форвард Энтони Дэвис.

Фанаты «Далласа» устроили протест после обмена Луки Дончича: