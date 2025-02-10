Гомельский ответил, когда «Лейкерс» с Дончичем в составе смогут бороться за чемпионство

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о громком обмене между клубами НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». По его условиям, в «Даллас» отправился Энтони Дэвис, а в обратную сторону – Лука Дончич.

«Этот переход, с моей точки зрения, ни ту, ни другую команду не делает соискателем на титул в этом сезоне. Без хорошего центрового остались «Лейкерс». Два игрока сразу, Леброн Джеймс и Лука Дончич, любят и умеют играть с мячом в руках. Но мяч только один. Что предпочтёт тренер Редик? Не знаю, однако мне кажется, что собственно приход Луки в «Лейкерс» – перспективный переход. Леброну 40, он на сходе. Вокруг Дончича можно строить команду, которая со временем, года через два, при удачных обменах и драфтах, снова сможет стать претендентом на титул. В этом году – нет», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

Бросковая тренировка Дончича, Леброна и Ривза в «Лейкерс»: