Бывший тренер Майкла Джордана и Коби Брайанта назвал главную разницу между ними

Тим Гровер, бывший тренер легендарных баскетболистов Майкла Джордана и Коби Брайанта, поделился мнением о разнице между двумя обоими спортсменами.

«Они были очень похожи. Все знают о сходстве, но самая большая разница была в том, что Майкл не задавал никаких вопросов. Он просто говорил: «Я доверяю тебе. Но если у меня всё-таки возникнет вопрос, тебе лучше знать на него ответ, ладно?» Что насчёт Коби? Коби хотел знать всё до мельчайших подробностей. «Зачем мы это делаем? Сколько повторений? Сколько подходов? Почему мы над этим работаем? Почему ты заставляешь меня это есть?» Он хотел знать всё, что происходит. И знаете, это имело смысл, ведь он бегло говорил на четырёх языках, у него были деловые качества, и это тот парень, который не учился в колледже», — сказал Гровер на канале Shawn Meaike в YouTube.

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