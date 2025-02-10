Дончич — Рику Карлайлу: скажи спасибо, что я сегодня не играю
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» пожелал удачи разыгрывающему Луке Дончичу в его новом клубе. Об этом рассказал комментатор во время трансляции матча. Ранее Карлайл был главным тренером «Далласа» и работал с Дончичем в техасской команде.
НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 117
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 45, Хатимура - 24, Винсент - 12, Гудвин - 10, Хэйс - 9, Джемисон - 8, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Колоко, Вуд
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Халибёртон - 19, Матурин - 16, Топпин - 14, Брайант - 13, Макконнелл - 12, Шиппард - 10, Несмит - 6, Нембард - 2, Уокер - 2, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон
После того как Карлайл пожелал словенцу удачи, тот в шутку ответил следующее: «Скажи спасибо, что я сегодня не играю».
Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом». В «Маверикс», по условиям сделки, отправился форвард Энтони Дэвис.
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Фанаты «Далласа» устроили протест после обмена Луки Дончича:
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