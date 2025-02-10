Дончич — Рику Карлайлу: скажи спасибо, что я сегодня не играю

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» пожелал удачи разыгрывающему Луке Дончичу в его новом клубе. Об этом рассказал комментатор во время трансляции матча. Ранее Карлайл был главным тренером «Далласа» и работал с Дончичем в техасской команде.

После того как Карлайл пожелал словенцу удачи, тот в шутку ответил следующее: «Скажи спасибо, что я сегодня не играю».

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом». В «Маверикс», по условиям сделки, отправился форвард Энтони Дэвис.

Фанаты «Далласа» устроили протест после обмена Луки Дончича: