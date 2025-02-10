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Аренас — генменеджеру «Далласа» Харрисону после обмена Дончича: ты уволен!

Аренас — генменеджеру «Далласа» Харрисону после обмена Дончича: ты уволен!
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас поделился мнением о будущем генерального менеджера «Даллас Маверикс» Нико Харрисона после обмена разыгрывающего команды Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Теперь у тебя нет будущего. Ты уволен! «Лейкерс» выиграют чемпионство, Лука выиграет титул в Лос-Анджелесе. 100%», — сказал Аренас в своём подкасте.

Дончич пока не дебютировал за калифорнийский клуб. До обмена в «Лос-Анджелес» Лука принял участие в 21 матче, где в среднем набирал 28,7 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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Фанаты «Далласа» устроили протест после обмена Луки Дончича:

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