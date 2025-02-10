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Игрок НБА сохранил владение, взяв тайм-аут за мгновение до того, как вылетел с мячом в аут

Игрок НБА сохранил владение, взяв тайм-аут за мгновение до того, как вылетел с мячом в аут
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Лёгкий форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер принял молниеносное решение в попытке сохранить владение для команды. После одного из игровых эпизодов в концовке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» Вагнер, понимая, что вылетит с мячом в руках в аут, в воздухе сигнализировал арбитру о тайм-ауте. Судья запрос немецкого баскетболиста удовлетворил, благодаря чему владение сохранилось за «Орландо».

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

После возобновления встречи тяжёлый форвард «Мэджик» Паоло Банкеро забросил победный мяч. Игра завершилась со счётом 112:111.

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