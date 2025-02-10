Аренас высказался о возможных переменах в Дончиче из-за Леброна после обмена в «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас высказал мнение, что разыгрывающий и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич может повысить свой профессионализм, если будет учиться у лидера «озёрников» Леброна Джеймса, который продолжает выступать на элитном уровне в 40 лет.

«За те 22 года, что Леброн выступает в лиге, вы когда-либо слышали о каком-нибудь скандале или о чём-то подобном? Он учит других, как вести себя на площадке и за её пределами», — сказал Аренас в своём подкасте.

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