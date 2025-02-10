Дуэйн Уэйд отреагировал на выступление Серены Уильямс с Кендриком Ламаром в НФЛ

Кэтрин Газоль (до замужества Макдоннелл), являющаяся бывшей женой 44-летнего испанского баскетболиста, ставшего двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Пау Газоля, и трёхкратный победитель североамериканской лиги Дуэйн Уэйд отреагировали на выступление легендарной американской теннисистки Серены Уильямс во время финала Национальной футбольной лиги (НФЛ) вместе с популярным рэпером и хип-хоп-исполнителем Кендриком Ламаром.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Кэтрин написала: «Дааа», а Уэйн отреагировал тремя эмодзи с огоньком.

Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Филадельфия Иглз» второй раз в истории выиграл Супербоул. В матче за титул команда встречалась с действующим чемпионом «Канзас-Сити Чифс», которого обыграла со счётом 40:22.