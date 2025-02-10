Кевин Гарнетт заявил, что Дончич позволит Леброну играть с его сыном Брайсом Джеймсом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт заявил, что словенский звёздный защитник Лука Дончич, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», позволит четырёхкратному победителю североамериканской лиги Леброну Джеймсу сыграть вместе со своим сыном Брайсом Джеймсом.

«Приход Луки просто подарил Брону ещё два года карьеры в лиге. Вот как Брон собирается играть с Брайсом», — приводит слова Гарнетта издание Lebron Wire.

Ранее Леброн Джеймс появился на матче «Лос-Анджелес Лейкерс» с коллективом «Индиана Пэйсерс» в толстовке футбольного клуба «Ливерпуль».