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Игру «Юты Джаз» в сезоне-2024/2025 впервые покажут на ТВ из-за возможного дебюта Дончича

Игру «Юты Джаз» в сезоне-2024/2025 впервые покажут на ТВ из-за возможного дебюта Дончича
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Игру команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» впервые в сезоне-2024/2025 покажут на национальном телевидении США из-за возможного дебюта звёздного 25-летнего словенского защитника Луки Дончича в составе коллектива «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Новая эра в Лос-Анджелесе. Лука Дончич, как ожидается, дебютирует сегодня в игре с «Джаз», — написала пресс-служба ESPN в социальной сети Х (ранее Twitter).

Игра «Лейкерс» и «Джаз» состоится в ночь на 11 февраля в 6:30 мск.

Ранее чемпион североамериканской лиги Кевин Гарнетт заявил, что Лука Дончич позволит Леброну играть с его сыном Брайсом Джеймсом в НБА.

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